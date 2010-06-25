Вода в Дунае подбирается к критическим отметкам

Придунайские низинные территории Килийского района Одесской области подтоплены водами Дуная, которые поднялись за последние сутки, в частности, в районе городка Вилково на 9 см выше критической отметки.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, уже подтоплены дунайскими водами 47 придомовых участков. «Однако жилые дома, объекты жизнеобеспечения и потенциально опасные объекты пока не подтоплены, - сообщила представитель облуправления Лидия ЯНКОВСКАЯ.

Ежедневно в течение недели вода в Дунае поднимается на 3-4 см, сообщает Измаильская гидрометобсерватория. По данным ее сотрудника Людмилы ПАЛАНСКОЙ, уровень воды Дуная составляет в районе Рени 520 см при критической отметке 535, рядом с Измаилом – 356 (критический уровень – 370). Наиболее опасна ситуация вблизи Вилково, где вода уже поднялась на 164 см – на 9 см выше критического уровня, жители городка также извещены о штормовом предупреждении.

Согласно прогнозам гидрологов, дунайская вода, возможно, будет подниматься еще несколько дней, пока достигнет в районе Измаила отметки 370, а затем пойдет на спад. Специалисты считают, что уровень воды в украинской части Дуная во многом будет зависеть от того, будет ли забирать речную воду в водохранилища румынская сторона или же, напротив, начнет ее сбрасывать.

Территория Измаильского морского торгового порта, где поднятие дунайской воды наиболее ощутимо, уже обеспечена всем необходимым для предохранения от затопления складов и механизмов гавани.

Напомним, что после весеннего осмотра украинского берега Дуная специалистами МЧС намечено строительство новых дамб – на замену возведенным в 50-е годы минувшего века.