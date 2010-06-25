В киевском зоопарке очередная смерть

В четверг приблизительно в 15.30 в Киевском зоопарке умерла самка гаяла Туай.

Об этом сообщает сайт инициативной группы спасения киевского зоопарка.

По информации группы спасения, у Туай давно были больные суставы ног, поскольку ей давно не чистили копыта. Неухоженные копыта разрослись и мешали животному нормально передвигаться.

"Конечно, легче сказать, что Туай умерла от старости, но все равно возникает вопрос, почему животное было доведено до такого состояния, что почти не могло передвигаться?", говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению сайта, отстраненный директор Киевского зоопарка, несмотря на распоряжение мэра, ежедневно находится на рабочем месте, пользуется своим кабинетом и даже проводит совещания.

"Вчера, например, (Светлана) Берзина больше двух часов рассказывала заведующим секторами зоочасти, какие у нее планы относительно развития зоопарка и как хорошо ее принимали на недавней конференции директоров зоопарков ЕАРАЗА в Ижевске", говорится в сообщении.

"Украинская правда. Киев"