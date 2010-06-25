Янукович подчинил себе Фонд содействия местному самоуправлению

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ "О Государственном фонде содействия местному самоуправлению в Украине".

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Президент постановил реорганизовать Фонд содействия местному самоуправлению Украины в Государственный фонд содействия местному самоуправлению в Украине.

Также документом установлено, что Государственный фонд содействия местному самоуправлению в Украине является вспомогательным органом при Президенте Украины.

В.ЯНУКОВИЧ назначил Сергея МАЛИКОВА председателем Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине.

Государственному управлению делами Президент поручил обеспечить решение в установленном порядке вопрос финансирования Государственного фонда содействия местному самоуправлению в Украине.

Председатель Госфонда содействия местному самоуправлению в Украине должен внести предложения относительно предельной численности работников фонда и обновления состава делегации Украины в Конгрессе местных и региональных общин Европы.

Согласно положению о Государственном фонде содействия местному самоуправлению в Украине, основными задачами фонда являются консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение деятельности Президента Украины по вопросам местного самоуправления, местного и регионального развития, обеспечение взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления, их ассоциациями и объединениями, другими общественными организациями, деятельность которых направлена на развитие местного самоуправления и т.п.