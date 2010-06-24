В Днепропетровске карманный вор устроил стрельбу в людном месте

Сегодня в 13.50 в Днепропетровске карманный вор из травматического оружия ранил трех милиционеров.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей в Днепропетровской области, инцидент произошел на площади Петровского перед Центральным железнодорожным вокзалом во время проведения оперативно-розыскной операции сотрудниками уголовного розыска городского управления внутренних дел.

Стрельба происходила в людном месте. Милиционеры, прикрывая прохожих, не смогли применить в ответ табельное оружие.

Один из милиционеров получил ранение брюшной полости, двое других – предплечья и ног.

К преследованию злоумышленника присоединлись сотрудники Управления милиции на Приднепровской железной дороге.

Через несколько минут карманный вор – 27-летний житель Днепропетровской области - был задержан. Травматическим оружием он владел незаконно.

Милиционеры доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Проводится следствие.