В Днепропетровске карманный вор устроил стрельбу в людном месте
Ранил трех милиционеров
Сегодня в 13.50 в Днепропетровске карманный вор из травматического оружия ранил трех милиционеров.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей в Днепропетровской области, инцидент произошел на площади Петровского перед Центральным железнодорожным вокзалом во время проведения оперативно-розыскной операции сотрудниками уголовного розыска городского управления внутренних дел.
Стрельба происходила в людном месте. Милиционеры, прикрывая прохожих, не смогли применить в ответ табельное оружие.
Один из милиционеров получил ранение брюшной полости, двое других – предплечья и ног.
К преследованию злоумышленника присоединлись сотрудники Управления милиции на Приднепровской железной дороге.
Через несколько минут карманный вор – 27-летний житель Днепропетровской области - был задержан. Травматическим оружием он владел незаконно.
Милиционеры доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Проводится следствие.