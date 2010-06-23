Завтра Украину будут заливать дожди

24 июня в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются грозовые дожди, в южных и центральных областях местами сильные дожди, в отдельных пунктах град (в Крыму очень сильные дожди, местами град).

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 22-27°, на востоке, юго-востоке до 30°. В западных областях местами небольшие кратковременные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.

В Киевской области пройдут дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

23 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 22°.