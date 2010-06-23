Донецкий суд отказался вернуть звание Героя Бандере

Донецкий апелляционный административный суд принял определение, которым оставил без удовлетворения все 23 апелляционные жалобы, поданные на решение Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года о признании незаконным указа бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, на третий день заседания.

Вердикт зачитала председатель коллегии судей Любовь ВАСИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, слушания по апелляциям, поданным на решение Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года о признании незаконным указа В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Героя Украины проходили 21 и 22 июня.

Апелляции рассматривала коллегия судей под председательством Любови ВАСИЛЕНКО в составе судей Николая СТАРОСУДА и Валентины ЮРЧЕНКО.

В начале заседания коллегия судей сообщила, что всего на решение админсуда о незаконности указа по С.Бандере в апелляционный суд поступило 23 жалобы от жителей различных регионов Украины, в том числе от В.ЮЩЕНКО, народного депутата Анатолия МАТВИЕНКО, председателя ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, представителя Степана БАНДЕРЫ (внука Степана Бандеры - УНИАН) Романа ОРЕХОВА и др.

Апеллянты, которые прибыли в суд, заявили несогласие с решением суда первой инстанции, потребовали его отменить и возвратить дело на повторное рассмотрение в Высший административный суд Украины.

Справка УНИАН. 2 апреля Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ от 20 января 2010 года на то время Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении лидеру ОУН С.Бандере звания Герой Украины.

12 апреля В.ЮЩЕНКО обжаловал постановление Донецкого окружного админсуда о признании противоправным указа о присвоении лидеру ОУН С.Бандере звания Герой Украины.