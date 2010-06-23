Ахметов поссорился со строителями «Донбасс Арены»

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подаст встречный иск к компании ENKA за нарушение сроков строительства стадиона «Донбасс Арена».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Шахтера» со ссылкой на генерального директора клуба Сергея ПАЛКИНА.

Гендиректор подтвердил появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что турецкая компания ENKA подала иск против ООО «Стадион Шахтер» по поводу возмещения убытков при строительстве «Донбасс Арены».

«Да, действительно компания ENKA 12 апреля 2010 года подала иск против заказчика строительства ООО «Стадион Шахтер» в Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации», - сказал С.ПАЛКИН.

По его словам, ENKA утверждает, что якобы в течение периода строительства стадиона понесла убытка, которые хотела бы возместить.

Говоря о позиции ФК «Шахтер» по данному вопросу, С.ПАЛКИН акцентировал, что перед подписанием контракта с компанией ENKA был проведен очень серьезный тендер по выбору генерального подрядчика строительства стадиона.

«Основными причинами выбора компании ENKA были три основополагающих критерия - это сумма контракта, срок и качество. К нашему сожалению, первые два критерия компания ENKA полностью не выполнила», - подчеркнул С.ПАЛКИН.

Относительно суммы контракта он напомнил, что в 2008 году состоялась встреча двух президентов - ФК «Шахтер» и компании ENKA.

«Причиной встречи было то, что якобы компания ENKA несет серьезные убытки по строительству стадиона и просит президента ФК «Шахтер» возместить их. В данной ситуации Ринат АХМЕТОВ (президент ФК «Шахтер» - УНИАН) пошел навстречу компании ENKA и дал согласие на увеличение суммы ранее заключенного контракта на 50 млн. долларов», - указал С.ПАЛКИН.

При этом он напомнил, что «Шахтер» согласился с предложениями ENKA, несмотря на то, что условиями договора предусмотрено, что цена договора является фиксированной и не подлежит увеличению в связи с изменениями стоимости рабочей силы, материалов или по иным поводам.

«Таким образом, в вопросе возмещения каких-либо затрат сверх контрактных обязательств была достигнута окончательная договоренность и поставлена «жирная» точка», - отметил С.ПАЛКИН.

Он с сожалением констатировал, что «сегодня ENKA нарушила имеющееся соглашение между сторонами и обратилась в суд, на что, с нашей точки зрения, у них нет ни единой объективной причины».

Одновременно С.ПАЛКИН подчеркнул, что теперь «именно мы имеем все основания предъявить претензии компании ENKA относительно сроков строительства стадиона, строго оговоренных контрактом, которые были просрочены более чем на 1 год».

«Мы готовим по данному вопросу встречный иск», - заключил гендиректор «Шахтера».