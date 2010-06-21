Украина влезает в газовую войну Москвы с Минском

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» технологически готова увеличить транзит российского газа в Европу через введение режима ограничения поставок газа через Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз» 17 июня получило запрос для наработки альтернативных вариантов поставок газа от ООО «Газпром экспорт».

По информации пресс-службы ДК «Укртрансгаз», по состоянию на 09:00 21 июня т.г., украинская газотранспортная система готова принять дополнительный объем российского газа, но пока через газоизмерительные станции ГИС Кобрин (магистральный газопровод Ивацевичи-Долина, вторая нить) и ГИС Мозырь (магистральный газопровод Торжок-Долина) дополнительный объем природного газа не подается.

Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз» каждые два часа проводит оперативные совещания по отслеживанию режимов поставок.

Также компания отмечает, что об изменениях режимов работы украинской газотранспортной системы будет сообщаться в оперативном режиме.

Напомним, сегодня ОАО «Газпром» начало ограничивать поставки газа в Беларусь с 15% суточной нормы.

«Закончился отведенный срок - пять дней, который был дан белорусской стороне для урегулирования задолженности за поставку российского газ - задолженность не погашена. И с 10-ти утра московского времени 21 июня 2010 года вводится режим ограничения поставки российского газа в Республику Беларусь на 15% от объёмов плановой суточной поставки газа с постепенным выходом на уровень ограничения до 85% пропорционально задолженности», - сказал глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сегодня на заседании оперативного штаба.

Как сообщал УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

Российская компания добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.