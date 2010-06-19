В Киеве милиция задержала представителей ВО «Свобода»

Сегодня в Киеве милиция задержала пятерых представителей ВО «Свобода» во время проведения ими общественных слушаний о незаконной застройке парка имени Василия Стуса, что возле станции метро «Житомирская».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», в субботу около 50 жителей Святошинского района высадили в этом парке 30 деревьев – кленов и вишен.

«Потом были проведены общественные слушания, на которых общество проголосовало за демонтаж незаконно установленного забора, который окружал парк. Решение сразу же было выполнено – святошинцы устранили 200 метровое препятствие. К активистам охотно приобщались прохожие, которым также надоело, что парк, принадлежащий обществу, рейдеры пытаются украсть под очередную незаконную застройку», - отмечается в сообщении.

После проведения акции стражи порядка задержали 5 «свободовцев» с целью получения объяснений относительно акции.

По словам одного с активистов ВО «Свободы» Руслана АНДРИЙКО, «сейчас в Киеве чувствуется усиление общественного сопротивления незаконной застройке и вездесущему рейдерству. Это подтверждают примеры успешной борьбы против рейдеров – в частности дарниччане защищают рекреационную зону на пересечении улиц Тростянецкой и Ревуцкого от незаконной застройки, жители Голосеевского района выступили против захвата сквера Московским патриархатом».

«Украинцы сегодня как никогда не понимают, что в поисках справедливости нельзя надеяться на милицию и власть, ведь они неоднократно доводили свою коррумпированность. Только общество может защитить свои интересы. И общество это делает!» - заверили в ВО «Свобода».