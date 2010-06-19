Адвокат: вице-мэра Одессы увезли в неизвестном направлении

Судья Приморского районного суда Одессы Вадим КОВАЛЕНКО продлил до 25 июня задержание вице-мэра города Вахтанги УБИРИИ, против которого следователем облуправления милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 УК Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил адвокат В.УБИРИИ – Сергей МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, «в здание суда В.УБИРИЮ доставили из реанимационного отделения больницы в одних брюках, без сопровождения врачей, которые могли бы оказать ему помощь. Это – проявление неуважения не только к нему как к человеку и гражданину, но и к суду и закону».

«Тем не менее, сотрудники милиции применили силовой захват и доставку В.УБИРИИ в суд, причем возможность летального исхода их абсолютно не беспокоила», - подчеркнул адвокат.

После того, как В.УБИРИЯ вследствие гипертонического криза потерял сознание в зале суда, была вызвана бригада "скорой помощи", которую также долго не пускали в суд, уточнил С.МАКОВЕЦКИЙ и добавил, что стабилизировать давление, «которое составляло 210 на 120, по мнению медиков, на месте не представлялось возможным».

Как отметил С.МАКОВЕЦКИЙ, «трудно не обратить внимания на то, что согласно законодательству, продление сроков задержания может иметь место только в случае, когда эти сроки еще не истекли. Срок задержания В.УБИРИИ истек в пятницу в 22:26. После этого к В.УБИРИИ была применена мера пресечения – подписка о невыезде».

По словам адвоката, после завершения заседания, на которое не допустили сотрудников СМИ, В.УБИРИЮ вывезли в милицейской машине в неизвестном направлении, без сопровождения медиков. «Суд не разрешил вопрос о месте пребывания задержанного. Вопрос оставили открытым, на усмотрение следователя», - подытожил С.МАКОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате мусорного полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух. 12 июня милиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на мусорной полигоне, а 15 июня вице-мэра, который был госпитализирован с инфарктом, взяли под стражу.

Сам вице-мэр объясняет, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

17 июня В.УБИРИЯ был отстранен от работы на время расследования.

18 июня следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы В.УБИРИИ, постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде.

Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.