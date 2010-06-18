10 студентов получили именные стипендии Черномырдина

В Чернигове советник Президента Российской Федерации и специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН вручил 10 именных стипендий лучшим студентам Украинско-российского института – филиала Московского государственного открытого университета.

Как передает корреспондент УНИАН, в Черниговском городском совете В.ЧЕРНОМЫРДИН вместе с почетным консулом России в Чернигове Вагифом АЛИЕВЫМ также вручил дипломы лучшим выпускникам юридического факультета института. В церемонии приняли участие представители посольства Российской Федерации в Украине и ректор Московского государственного открытого университета Эдуард ЦАТУРЯН.

В.ЧЕРНОМЫРДИН, поздравляя выпускников и стипендиатов, подчеркнул, что в последнее время отношения между Украиной и Россией изменяются к лучшему. И от этого, по его мнению, выигрывают оба народа. "Отрабатываются проекты, которые принесут пользу и российскому, и украинскому народам. Нам нужны сильные и богатые соседи, а для этого необходимы нормальные деловые отношения", - сказал он.

Советник президента Российской Федерации пожелал выпускникам и студентам быть ответственными и добросовестными, не бояться трудностей и работы. "Самое главное – добросовестность и ответственность перед собой, перед своей семьей и своим народом", - отметил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Городской председатель Чернигова Александр СОКОЛОВ заметил, что именные стипендии В.ЧЕРНОМЫРДИНА являются хорошим стимулом для учебы молодежи из разных государств. Тем более, что хорошие специалисты нужны в различных отраслях городского хозяйства Чернигова, а выпускники Украинско-российского института знакомы с юридическими и экономическими особенностями двух соседних государств.

Справка. УНИАН. Украинско-российский институт – филиал Московского государственного открытого университета в г. Чернигове работает с 1996 года. В настоящее время на 4 факультетах заведения обучаются более 1800 студентов. Именные стипендии В.ЧЕРНОМЫРДИНА за девять лет получили уже 90 студентов учебного заведения.

В.ЧЕРНОМЫРДИН - опекун института в Чернигове и возглавляет наблюдательный совет Московского государственного открытого университета, в котором, в свое время, он тоже получил образование.

Московский государственный открытый университет - один из крупнейших вузов Российской Федерации, имеет 23 филиала, в том числе и 2 за рубежом. В вузе обучаются почти 80 тысяч студентов.