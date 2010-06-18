Янукович согласился увеличить срок за изнасилование

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности».

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 1 июня. Законом предусмотрено, что изнасилование, то есть половые сношения с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, а половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, также караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.