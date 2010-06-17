Укрсоцбанк: «Пузата хата» встала на путь криминала

АКБ «Укрсоцбанк» намерен обратиться в правоохранительные органы относительно ситуации со сменой управляющей компании сети ресторанов «Пузата хата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТИМОНЬКИН.

«Мы начинаем максимальное давление с точки зрения уголовного преследования», - сказал он.

Б.ТИМОНЬКИН пояснил, что с 2007 года банк предоставил сети ресторанов «Пузата хата» кредитные средства на 70 млн. долл. При этом с февраля 2009 года у компании начались просрочки платежей по выплате процентов. После продления банком кредитных линий в апреле 2009 г. и увеличения уставного капитала управляющей компании сети ресторанов в июне 2009 г., платежная дисциплина улучшилась. С февраля 2010 года компания перестала выплачивать проценты, отметил глава правления банка.

«В марте мы увидели, что инкассация была прекращена. С апреля ни одна копейка денег через банк не проходила», - сказал Б.ТИМОНЬКИН.

В то же время попытки банка разыскать официальных лиц компании ничем не закончились. Переговоры с банком вела посредническая группа.

«Нас кормили завтраками, что мы готовы к реструктуризации, но была создана новая группа управления проектом, которая вам предложит план реструктуризации. В это время все компании оказались банкротами», - отметил глава правления банка.

Он пояснил, что «операционная компания «Пузата хата» подала сама себя на банкротство. Появилась новая компания – «ПХ Групп», на которую были переведены операционные потоки. То есть новая управленческая компания, у которой нет долгов».

По словам Б.ТИМОНЬКИНА, в структуре компании были две компании, одна из которых осуществляла операционную деятельность – арендовала помещения, а вторая – владела 8 ресторанами (5 в Киеве, по одному – во Львове, Харькове и Днепропетровске), которые были в залоге у банка.

«В апреле все эти компании подали на самобанкротство в течение одного-двух дней», - добавил он.

По данным руководителя банка, общая сумма задолженности этих компаний составляет 1,2 млрд. грн. При этом оборот сети ресторанов за 9 месяцев составил 258 млн. грн.

«Понятный метод – искусственной накрутки долгов, чтобы в процессе банкротства размыть истинные долги», - сказал Б.ТИМОНЬКИН.

Он отметил, что в процессе банкротства одна из компаний-акционеров сети ресторанов подала апелляционную жалобу, что сделало недоступным дело для кредиторов.

«Мы однозначно оцениваем эти действия как явно криминального характера», - добавил глава правления банка.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в своем открытом обращении руководство и трудовой коллектив сети ресторанов «Пузата хата» обратились к руководству АКБ «Укрсоцбанк» с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита.

Как отмечалось в обращении, «нынешняя бескомпромиссная позиция банка делает неизбежным банкротство «Пузатой хаты». До сих пор многократные попытки руководства «Пузатой хаты» провести переговоры о реструктуризации долга не находили поддержки со стороны менеджмента «Укрсоцбанка».