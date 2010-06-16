Мэр Львова хочет продать название стадиона, который еще не построен

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ планирует продать название стадиона, который строится к Евро-2012.

Как пишет Западная информационная корпорация, об этом мэр сообщил в комментарии журналистам.

По словам руководителя города, название будет определено приблизительно через год и на нем можно будет зарабатывать деньги на содержание стадиона.

А.САДОВЫЙ отметил, что в мире есть разные примеры того, как называть стадионы. «Первый пример – стадион называют в честь футбольного клуба, который его построил. Другой пример названия стадиона: объявляется конкурс-аукцион на право названия стадиона. И это название можно продать на три, пять, десять лет», – сказал мэр Львова.

Он сообщил, что лично получил несколько предложений от транснациональных компаний, которые готовы принять участие в аукционе на право названия, однако отказался обнародовать их, лишь сообщил, что они имеют активы и в Украине.

По словам мэра Львова, решение о том, каким образом определить название львовского стадиона, будет обсуждено и принято совместно с Национальным агентством по организации Евро-2012 и Львовской ОГА. «Или дадим львовское название, или будем на этом зарабатывать деньги, которые будут идти на содержание стадиона», – сказал А.САДОВЫЙ.