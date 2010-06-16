Евро приходит в себя - рост на межбанке третий день подряд

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9115/7,9155 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2538/0,2540, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7445/9,7520. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно выросли – 1,23101,23/12 (вторник - 1,2175/1,2177).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9147.