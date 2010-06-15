Херсонская таможня ищет российский корабль, который владельцы контрабандно ввезли в Украину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Херсонский таможни, владельцы судна, которое ходит под российским флагом, занизили в 2,5 раза его стоимость во время ввоза в Украину. От таких действий государство недополучило почти 1,8 млн. грн. таможенной пошлины.

Согласно грузовой таможенной декларации, теплоход ввезен в качестве иностранной инвестиции в уставный фонд. В документах было указано, что эта декларация оформлена Балтийской таможней Российской Федерации и стоимость теплохода составляет 0,85 млн. дол.

На основании поданных документов Херсонская таможня оформила грузовую таможенную декларацию, по которой выпущен в свободное использование товар – это «четырехпалубное пассажирское самоходное судно для внутренних вод», построенное в 1979 году в Германии.

С целью проверки представленной в декларации информации на достоверность таможенники сделали запрос коллегам из Балтийской таможни, откуда и пришло судно. В ответе на запрос настоящая стоимость теплохода указана на уровне 1,8 млн. дол. Именно фактическая разница в сумме 0,95 млн. дол. между задекларированной и настоящей стоимостью судна и могла привести к недоплате таможенных платежей, ввозной пошлины, налога на добавленную стоимость в размере 1,8 млн. грн.

Таким образом, во время осуществления таможенного оформления в Херсонской таможне владельцы теплохода предоставили документы, которые не отвечают действительности.

Фактически, декларант совершил нарушение таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена ст. 352 (действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля, то есть с представлением таможенному органу в качестве основания для перемещения товаров документов, содержащих неправдивые данные) и ст. 355 (заявление в таможенной декларации неправдивых сведений и предоставление таможенному органу документов с такими сведениями в качестве основания для уменьшения размера налогов и сборов) Таможенного кодекса Украины.

На данное время херсонские таможенники не владеют информацией, где именно находится судно, и ожидают его появления в таможенной зоне, где судно будет обязательно задержано. Дальнейшую судьбу теплохода решит суд, говорится в сообщении.