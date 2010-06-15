Работники Одескоммунтранса приняли госохрану за соучастников захвата

Бойцы одесского подразделения «Титан» 11 июня не взяли под охрану территорию полигона твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры», поскольку туда не явился судебный исполнитель. А в Управлении Государственной службы охраны был лишь предварительный договор на охрану территории свалки, который мог вступить в силу только после законного решения вопроса о собственнике объекта.

Такую позицию обнародовал сегодня заместитель начальника Управления Государственной службы охраны при УМВД Украины в Одесской области Сергей РАХУБЕНКО, объясняя в интервью ТРК «РИАК» причины прибытия 11 июня бойцов подразделения «Титан» на полигон ТБО.

По его словам, сотрудники подразделения руководствовались тем, что «есть законная процедура выполнения решения суда: прибывает судебный исполнитель, который на месте зачитывает решения суда, составляет акт приема-передачи, передает территорию представителям «Союза». И после этого мы можем принять эту территорию под охрану…»

Однако в этот раз, констатировал С.РАХУБЕНКО, «по прибытии на место оказалось, что судебного исполнителя нет. В связи с тем, что он не выполнил свою часть процедуры, наше вхождение на этот объект стало невозможным. И наше участие там ограничилось охраной общественного порядка на прилегающей территории…».

Впрочем, подытожил заместитель начальника Управления ГСО при Одесском облуправлении милиции, «мы предупредили заказчика о том, что раз нет исполнителя, наш договор в силу вступить не может».

С этой версией событий не согласился директор коммунального предприятия «Одескоммунтранс» Игорь КУЦЫЙ, который заявил сегодня в интервью УНИАН, что «бойцы «Титана» находились вовсе «не на прилегающей территории», а прямо на территории городской свалки. И, тем не менее, никак не препятствовали челяди МАРКОВА издеваться над сотрудниками КП, угрожать им и выгонять со своих рабочих мест».

Более того, акцентировал он, «работники коммунального предприятия «Одескоммунтранс» восприняли вооруженных автоматами сотрудников Госслужбы охраны как соучастников происходившего беззакония».

Кроме того, И.КУЦЫЙ выразил удивление в связи с тем, что основанием для заключения «Титаном» предварительного соглашения с «Союзом» стало отмененное еще полгода назад по протесту прокурора единоличное решение Руслана БОДЕЛАНА о передаче территории свалки в аренду на 49 лет этой фирме.

Как сообщал УНИАН, 11 июня неустановленные лица в масках под видом работников милиции, совершили вооруженный рейдерский захват полигона твердых бытовых отходов номер один «Дальницкие карьеры», расположенного вблизи Одессы, и захватили его контрольно-пропускной пункт. Под угрозами расправы лица в масках выгнали из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескоммунтранс».

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил 12 июня, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

«Статус-кво важного городского объекта восстановлен, - отметил мэр. - Мы имеем собственное, вполне определенное мнение о событиях на городской свалке 11 июня, но хотим дождаться оценки факта временного вооруженного захвата городской собственности от правоохранительных органов».

«Однако нельзя не учитывать того, - подчеркнул Э.ГУРВИЦ, - что действия руководителей компании «Союз» и вооруженных сотрудников подразделения "Титан" создали угрозу не только для нормальной жизнедеятельности города, но и для жизни и здоровья работников коммунальных служб».

По его словам, «несмотря на все разговоры, имевшееся у нападавших определение Хозяйственного суда не содержало и не могло содержать ничего, что в хоть какой-то мере оправдывало бы подобные действия. С юридической точки зрения, это был блеф, а с практической - вооруженное нападение».

14 июня глава Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК дал распоряжение руководству правоохранительных органов «отчитаться о результатах расследования происшествия на «Дальницких карьерах», связанного с попыткой силового захвата рейдерами полигона ТБО «Дальницкие карьеры». Он также уточнил, что «принципиальная объективная оценка произошедшего - это также требование Президента Виктора ЯНУКОВИЧА».

ЦОС Одесского облуправления милиции распространил сообщение, что по факту резонансного события 11 июня на территории городской свалки возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).