Умер кинорежиссер Юрий Ильенко

Сегодня на 75-ом году жизни ушел из жизни кинорежиссер Юрий Ильенко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”.

“Свобода” выражает искренние соболезнования родным Юрия Ильенко, жене Людмиле и сыновьям Андрею и Филиппу.

*** Юрий Ильенко родился в 1936 году в Черкассах. Окончил школу в Москве, учился в Институте кинематографии на операторском факультете. В 1963 году стал оператором фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Является режиссером фильмов "Колодец для жаждущих", "Вечер накануне Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной", "Мечтать и жить", "Молитва за гетмана Мазепу" и многих других.