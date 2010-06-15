Умер кинорежиссер Юрий Ильенко
15:03, 15 июня 2010Общество
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На 75-ом году жизни
|Юрий Ильенко
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”.
“Свобода” выражает искренние соболезнования родным Юрия Ильенко, жене Людмиле и сыновьям Андрею и Филиппу.
*** Юрий Ильенко родился в 1936 году в Черкассах. Окончил школу в Москве, учился в Институте кинематографии на операторском факультете. В 1963 году стал оператором фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Является режиссером фильмов "Колодец для жаждущих", "Вечер накануне Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной", "Мечтать и жить", "Молитва за гетмана Мазепу" и многих других.
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