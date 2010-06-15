ФГИУ признает, что с Лугансктепловозом продешевил

Фонд государственного имущества Украины планирует направить кассационную жалобу на судебное решение, обязующее его возвратить деньги от первой продажи "Лугансктепловоза" его собственнику в долларах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам после окончания конкурса по продаже 76% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

При этом он выразил уверенность, что Фонд госимущества выиграет данную кассационную жалобу.

По его словам, в соответствии с действующим украинским законодательством, деньги бывшему собственнику за возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия возвращаются исключительно за счет средств от повторной продажи предприятия.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд г. Киева своим решением обязал Фонд государственного имущества Украины возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 г. Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Сегодня ”Брянский машзавод`” приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.