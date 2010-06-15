Сколько лет нужно учиться в школе?

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о введении 11-летнего срока обучения в общеобразовательных учебных заведениях.

Как сообщается на сайте ВР, авторами документа являются народные депутаты от КПУ Адам МАРТЫНЮК и Екатерина САМОЙЛИК, от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ и от Блока Литвина – Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По их мнению, “для улучшения качества образования, обеспечения равного доступа к нему необходимо остановиться на 11-летнем сроке получения полного общего среднего образования, сохранив лучшие идеи 12-летней школы (профильное обучение, возможность получения профессии и т.п.)”.

Одновременно, считают авторы законопроекта, нужно ввести обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

Кроме того, депутаты заявляют о необходимости приведения в соответствие с потребностями граждан типов учебных заведений; обеспечение конституционных прав и государственных гарантий детям, которые нуждаются в коррекции физического и (или) умственного развития, в том числе детям-инвалидам, на получение качественного образования в условиях общеобразовательного учебного заведения, их интеграцию в общество.

Как сообщалось, Министерство образования и науки также считает, что альтернативой 12-летнему среднему образованию может стать возвращение к 11-летнему среднему образованию и введению обязательного 1-летнего дошкольного образования.

"Министерство образования и науки предлагает два варианта дальнейшего развития общего среднего образования: первый - остановиться на 11-летнем сроке обучения с одновременным введением обязательного дошкольного образования 1 год", - заявил министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК 9 июня.

По его словам, введение 12-летнего образования ставит ряд проблем, связанных с материально-техническим обеспечением школ, а также с недостаточной подготовкой педагогического состава и необходимостью увеличения финансирования среднего образования.

Еще одним вариантом решения проблемы среднего образования, по словам Д.ТАБАЧНИКА, является предоставление права выбирать 11-летнюю или 12-летнюю систему обучения местным советам. Однако министр заявил, что не является сторонником такой системы.