Сумская власть хочет возобновить работу аэропорта

Сумская областная власть намеревается возобновить работу аэропорта «Сумы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

«Есть договоренность с запорожским заводом «Мотор-Сич» о приобретении трех единиц самолетов малого класса. Но для их эксплуатации мы должны провести ремонт взлетной полосы, которая находится в аварийном состоянии, и обустроить по европейским стандартам зал ожиданий», – отметил руководитель области.

По его словам, чтобы аэропорт не был убыточным, специалисты должны заблаговременно определиться с направлениями полетов. Предварительно речь идет об открытии рейсов по маршрутам «Сумы-Симферополь», «Сумы-Львов» и «Сумы-Одесса».

«Если мы будем развивать эти направления, полеты к отмеченным городам станут регулярными», – сказал Ю.ЧМЫРЬ.

Предыдущее руководство области предпринимало неоднократные попытки возобновить работу аэропорта «Сумы», но они оказывались неудачными: после выполнения нескольких рейсов в направлении Симферополя, Донецка, Батуми, Москвы, Львова, Анталии (Турция) полеты вскоре прекращались из-за отсутствия надлежащего пассажиропотока.