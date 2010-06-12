Сумская власть хочет возобновить работу аэропорта
Предыдущие попытки были неудачными
Сумская областная власть намеревается возобновить работу аэропорта «Сумы».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.
«Есть договоренность с запорожским заводом «Мотор-Сич» о приобретении трех единиц самолетов малого класса. Но для их эксплуатации мы должны провести ремонт взлетной полосы, которая находится в аварийном состоянии, и обустроить по европейским стандартам зал ожиданий», – отметил руководитель области.
По его словам, чтобы аэропорт не был убыточным, специалисты должны заблаговременно определиться с направлениями полетов. Предварительно речь идет об открытии рейсов по маршрутам «Сумы-Симферополь», «Сумы-Львов» и «Сумы-Одесса».
«Если мы будем развивать эти направления, полеты к отмеченным городам станут регулярными», – сказал Ю.ЧМЫРЬ.
Предыдущее руководство области предпринимало неоднократные попытки возобновить работу аэропорта «Сумы», но они оказывались неудачными: после выполнения нескольких рейсов в направлении Симферополя, Донецка, Батуми, Москвы, Львова, Анталии (Турция) полеты вскоре прекращались из-за отсутствия надлежащего пассажиропотока.