Мэр Одессы уверяет, что рейдеров со свалки уже выдворили

Председатель городского совета Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявляет, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект.

Как передает корреспондент УНИАН, так мэр прокомментировал ситуацию вокруг неожиданного захвата вооруженными сотрудниками подразделения «Титан» и руководством ООО «Союз», принадлежащего лидеру партии «Родына» Игорю МАРКОВУ, городского полигона бытовых отходов, находящегося на балансе Одесского горсовета.

«Сегодня статус-кво важного городского объекта восстановлен, - отметил Э.ГУРВИЦ. - Мы имеем собственное, вполне определенное мнение о событиях на городской свалке в послеобеденное время 11 июня, однако хотим дождаться оценки факта временного вооруженного захвата городской собственности от правоохранительных органов».

«Нельзя не учитывать того, - подчеркнул городской председатель, - что действия руководителей компании «Союз» и вооруженных сотрудников подразделения «Титан» создали угрозу не только для нормальной жизнедеятельности города, но и для жизни и здоровья работников коммунальных служб».

По его словам, «несмотря на все разговоры, имевшееся у нападавших определение Хозяйственного суда не содержало и не могло содержать ничего, что в хоть какой-то мере оправдывало бы подобные действия. С юридической точки зрения, это был блеф, а с практической - вооруженное нападение. Исходя их этого, надеюсь, что этой провокации будет дана принципиальная оценка правоохранительных органов».

Уже прозвучавшие в связи с этими событиями призывы ввести в Одессе прямое президентское правление мэр Одессы оценил как «истерику тех, кто сам ни в грош не ставит собственные шансы победить в условиях будущих демократических выборов».

Как сообщал ранее УНИАН, неустановленные лица в масках, под видом работников милиции, совершили вооруженный рейдерский захват полигона твердых бытовых отходов номер один «Дальницкие карьеры», расположенного вблизи Одессы и захватили его контрольно-пропускной пункт.

Под угрозами расправы лица в масках выгнали из контрольно-пропускного пункта полигона охрану и работников коммунального предприятия «Одескомунтранс».

«Вмешательство неустановленных лиц противоречит законодательству, нарушает права собственности территориальной громады города Одессы, а также блокирует работу компаний, осуществляющих вывоз бытовых отходов с территории Одессы», - констатировал вице-мэр Николай СЕРДЮК.