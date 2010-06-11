В Харькове ограбили ювелирный магазин

Сегодня в Харькове был ограблен ювелирный магазин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло на одной из магистральных улиц густонаселенного района «Салтовка».

По данным ЦСО, около 11 часов в милицию позвонила продавец одного из торговых павильонов и сообщила, что неизвестный мужчина, на вид 35 лет, открыто завладел золотыми изделиями. Милиция установила, что злоумышленник разбил стекло на столике в магазине и, похитив золотые украшения, скрылся в неизвестном направлении.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Милиция разыскивает вора, сообщили в ЦСО.