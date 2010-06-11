Украинцы протестуют против произвола милиции (фото)

В 12 украинских городах вчера состоялись акции протеста против произвола милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы “Відсіч”, в Киеве более 500 человек пешим ходом прошли от станции метро “Лукьяновская” до Шевченковского райотдела милиции, в котором погиб студент Игорь Индило.

“В рамках акции состоялся сидячий протест, во время которого участники изобразили на асфальте контуры людей, ставших жертвами милицейского произвола”, - сообщают организаторы.

В переданном агентству УНИАН пресс-релизе подчеркивается, что почти три недели прошло после гибели И.Индило в Шевченковском райуправлении милиции, а виновные не наказаны.

“Игнорируются не только законные требования общественности, но и настояния Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, которая считает смерть Игоря убийством и заявляет, что правоохранительные органы пытаются “замять” это дело”, - отмечают активисты. При этом они утверждают, что “милиция упорно продолжает применять к людям репрессивные методы”.

Среди прочего, они напоминают, как “в Харькове системно происходит избиение бандитами правозащитников парка, милиция просто бездеятельно наблюдает за этим, а затем и сама приобщается к провокациям и задержанию людей”. Или, утверждают активисты, “в Кировограде над тремя парнями несколько дней издевались в милицейском участке”.

Кроме того, заявляют они, “представители силовых структур незаконно препятствуют проведению митингов и демонстраций, профессиональной деятельности журналистов, превышают служебные полномочия, калечат и убивают людей. А значит, вопреки законам, правоохранительные органы действуют только в интересах представителей власти”.

В свою очередь власть, отмечают активисты, хочет отобрать у граждан право на мирные собрания и свободу высказывания мнений, поскольку в Верховной Раде 17 июня состоится голосование одиозного законопроекта №2450, который может ограничить возможности граждан влиять на неправомерные действия власти, что приведет к еще большему произволу представителей правоохранительных органов в отношении людей.

“То, что происходит сейчас в стране, – это начало насаждения полицейского режима. Свидетельством того, что в стране все же законы еще действуют, будет честное и открытое рассмотрение дела о гибели Игоря Индило”, - считают представители общественности.

В своих требованиях участники акции отметили, что органы прокуратуры должны провести объективное расследование обстоятельств гибели И.Индило и привлечь виновных к уголовной ответственности. Кроме того – привлечь к уголовной ответственности виновных в избиении людей в Кировограде и Харькове.

От МВД Украины активисты требуют уволить руководство Шевченковского райотдела в г. Киеве, а также провести переаттестацию личного состава органов внутренних дел, “чтобы очистить ряды милиции от садистов, которые пренебрегают Конституцией и законами Украины”.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве, возле Шевченковского райотдела милиции, где при невыясненных обстоятельствах умер студент И.Индило, состоялась первая акция протеста против произвола милиции. В акции приняли участие студенты, которые учились вместе с И.Индило, а также представители общественных и партийных организаций.

Участники акции возложили цветы и траурные венки возле входа в райуправление милиции.

Справка УНИАН. 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента И.Индило в районный отдел милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции сообщили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий милиционеров. «Скорую» студенту вызвали в связи с тем, что он получил травму из-за пребывания в состоянии алкогольного опьянения, однако «скорая» отказалась госпитализировать его, говорилось в сообщении.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.