Таможня задержала миллион надувных шариков

Волынские таможенники задержали около миллиона контрабандных надувных шаров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской таможни.

Груз „шары надувные латексные разных цветов” весом 3,2 тонны следовал из Польши в адрес одной из белорусских фирм, которая занимается оптовой торговлей детских игрушек.

Как отмечается в сообщении, гражданин Украины, который перевозил товар, обратился на Волынскую таможню с заявлением об изменении таможни назначения, а именно - с Ягодинской на Волынскую. После детальной проверки и ответа из Брестской таможни, выяснилось, что товар контрабандный. Кроме того, директор фирмы-заказчика, с которым оперативно связались белорусские таможенники, сообщил, что поставок такого товара на фирму раньше не было и не ожидалось.

По факту предоставления к таможенному оформлению документов, которые содержат неправдивые данные, в соответствии со статьей 352 Таможенного кодекса Украины, работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Автомобиль и груз задержаны.

Партию шариков оценили в почти 50 тыс. грн., грузовик - в 40 тыс. грн.