Томенко предлагает провести в Украине летнюю Олимпиаду

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает маловероятным проведение в Украине зимних Олимпийских игр в 2022 году.

Об этом он заявил в интервью газете “День” №99 от 10 июня 2010 года.

По словам Н.ТОМЕНКО, для развития физической культуры и спорта, для имиджа Украины, летняя Олимпиада намного полезнее. «Олимпиада – это, прежде всего возможность улучшить жизнь своей страны», - отметил вице-спикер. Н.ТОМЕНКО сказал, что он, как человек, пропагандирующий и помогающий развитию физической культуры и спорта, агитировал бы за летнюю олимпиаду. «Наши традиционные виды спорта - преимущественно летние. Украина никогда не была «зимней» страной. Мы сохранили биатлон, частично фигурное катание, санный спорт и пр.», - добавил он.

Кроме того, вице-спикер отметил, что в Украине в принципе отсутствует надлежащая спортивная инфраструктура для зимних видов спорта. «Мы даже чемпионатов Украины по многим зимним видам спорта не можем провести, поскольку не имеем соответствующих условий. У меня возникает вопрос: зачем нам строить комплексы, скажем, для керлинга, шорт-трека или скелетона за бюджетные средства, если мы не конкурентоспособны в этих видах спорта», - заметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, наши виды – это плавание, легкая атлетика, игровые виды спорта, которые сейчас в упадке. И если бы мы претендовали на летнюю олимпиаду, то могли бы построить бассейны, инфраструктуру для легкой атлетики, игровые залы и т. п. Вице-спикер также заметил, что нет надлежащих баз для тренировки гимнастов, борцов, боксеров. По мнению Н.ТОМЕНКО, в таком случае была бы логичной и понятной стратегия развития спорта. Он отметил, что «даже если бы мы не выиграли летнюю олимпиаду, то хотя бы подтянули инфраструктуру традиционных для Украины видов спорта».

Однако, по мнению Н.ТОМЕНКО, «шансов принять летнюю олимпиаду у нас мало, но еще меньше принять зимнюю». «Я сейчас не говорю о том, что Украина не подпадает под базовые требования относительно зимних видов спорта, молчу о том, что зимняя Олимпиада в 2014 году уже будет проводиться в России, но важнейшей остается необходимость фантастических вливаний бюджетных средств для спортивной инфраструктуры, которая потом будет мало использоваться», - сказал он. Н.ТОМЕНКО считает, что инициатива о проведении зимней Олимпиады Украиной является своеобразным пиар-подарком для Галичины, но она является порочной с точки зрения успешной стратегии.

Как сообщал УНИАН, 27 мая В.ЯНУКОВИЧ предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года.