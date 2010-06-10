Колесников поставит на место компанию, купившую землю в "Борисполе"?

Вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ уверен, что на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» планируемый ранее терминал «F» открыт не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, когда будет открыт терминал «F» в аэропорту «Борисполь».

«Что касается терминала, я сразу скажу, что они его не откроют, и говорил это директору аэропорта «Борисполь», потому что землю они продали, – сказал Б. КОЛЕСНИКОВ. И добавил: – Люди, которые продавали землю, ведущую к государственному терминалу, должны быть привлечены к ответственности».

Вице-премьер с сожалением констатировал, что сегодня трудно вернуть эту проданную землю в государственную собственность. «И здесь все так оформлено, что землю даже выкупить невозможно. Мы готовы ее выкупить, но выкупить ее нельзя», – сказал он.

При этом В.КОЛЕСНИКОВ предупредил, что к компании, выкупившей эту землю, будут применены соответствующие меры. «К той компании, которая создала такие условия государству, у нас есть механизмы, как ее поставить на место», – заверил он.

В то же время вице-премьер сообщил, что пропускная способность нового терминала «D» в аэропорту «Борисполь» достаточна для принятия гостей Евро-2012. «Что касается «Борисполя» и в основном, конечно, терминала «D», который новый, то он, по большому счету, в состоянии полностью переварить авиапотоки», – заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Справка УНИАН. В июне 2009 года правительство Украины своим распоряжением утвердило проект и титул строительства пассажирского терминала "F" (временного) на территории госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь". В соответствии с документом, проект строительства пассажирского терминала "F" из быстромонтируемых легких конструкций на территории аэропорта "Борисполь", поданный Министерством транспорта и связи, утвержден в пределах Гирского сельского совета Бориспольского района Киевской области.

Общая площадь двухэтажного терминала должна составить 20 тыс. 685,6 кв. м, пропускная способность – 700 пасс./ч. Согласно распоряжению, общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн.