Посол Германии рассказал, что сейчас важно для Украины

Посол Германии в Украине Ханс-Юрген ХАЙМЗЕТ констатирует наличие усилий по достижению большей прозрачности в политической сфере Украины.

Об этом посол сказал в интервью «Инвестгазете».

«Я констатирую наличие усилий по достижению большей прозрачности в политической сфере»,- сказал дипломат, отвечая на вопрос, как он оценивает прозрачность в экономической и политической жизни Украины. По словам посла, в экономической жизни это станет ясным во время приватизации, а также в процессе экономических реформ.

«Важно, чтобы такие довольно весомые законы, в частности закон о государственных закупках, согласовывались с представителями Европейского Союза и Всемирного банка. И остается надеяться, что такое взаимодействие будет практиковаться и в отношении других законов», - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос, какие реформы он считает наиболее важными для Украины в настоящее время, Х.-Ю.ХАЙМЗЕТ отметил, что важна реформа газового сектора. Кроме того, нужны дальнейшие шаги, которые сделают Украину привлекательной для иностранных инвесторов, желающих здесь работать. В частности, речь идет о сокращении бюрократии, упрощении разрешительных процедур и о создании правовой стабильности.