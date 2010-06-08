"Северсталь" опровергла слухи о покупке "Запорожстали"

Российская "Северсталь" не имеет отношения к ситуации вокруг "Запорожстали", заявили представители компании Ленте.ру. Таким образом в "Северстали" опровергли слова вице-премьера правительства Украины Андрея Клюева: 7 июня он заявил, что именно "Северсталь" хочет купить металлургический актив в Запорожье.

Ранее сообщалось, что на один из крупнейших в Украине заводов претендуют два инвестора: "Метинвест" Рината Ахметова и российский Внешэкономбанк. При этом финансовая организация могла вступить в переговоры от лица другой компании, но какой - пока неизвестно.

Продавцом "Запорожстали" выступили бизнесмены Эдуард Шифрин и Алексей Шнайдер. Они владеют 50 процентами акций компании.

По данным украинских СМИ, "Метинвест" в мае 2010 года уже заключил предварительное соглашение о покупке "Запорожстали", однако ВЭБ смог сделать более выгодное предложение. В итоге Шифрин и Шнайдер выбрали российского инвестора и заплатили "Метинвесту" штраф за разрыв договора в 200 миллионов долларов. Сейчас на акции Шифрина и Шнайдера наложен арест по иску, поданному в Лондонский суд - именно в суде будет решаться, кому из потенциальных инвесторов они достанутся.