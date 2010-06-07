Курсы доллара и евро в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 6 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 2,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,36 грн./евро, курс продажи – на 1,9%, до 9,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,30-9,45 грн./евро, по продаже – в пределах 9,50-9,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 6 июня понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2436 грн./рубль, продажи – на 1,3% - до 0,2542 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2340-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,39 грн./евро, продажи – на 1,9% – до 9,56 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,25-9,45 грн./евро, по продаже – в пределах 9,50-9,63 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 1,2% по сравнению с 6 июня и сегодня составляет 0,2459 грн./рубль, продажи – на 1% - до 0,2550 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2340-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,97 грн., евро – 9,40/9,75 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,35/9,75 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,30/9,60 грн., рубль – 0,2460/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 7 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9213, к евро – 9,553088, к российскому рублю – 0,25496.