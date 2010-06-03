В Закарпатье объявили штормовое предупреждение
18:37, 03 июня 2010Общество
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Дожди, грозы, град...
В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и повышением уровней воды.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.
3-4 июня по области ожидаются сильные, в горах местами очень сильные дожди, грозы, местами град, поэтому следует ожидать повышения уровней воды в реках, говорится в сообщении.
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