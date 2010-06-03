Похитители студентки КИМО до сих пор не выдвинули никаких требований

Похитители 22-летней студентки пятого курса Киевского института международных отношений Ирины ЛАЗАРЕНКО до сих пор не выдвинули никаких требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления уголовного розыска столичной милиции Сергей БАРЫЛО.

В то же время он отметил, что, исходя из практики, обычно такие требования выдвигаются через пару дней после похищения.

С.БАРЫЛО также проинформировал, что каких-либо угроз на момент похищения 28 мая студентки КИМО в адрес студенты или ее близких и родственников не поступало.

«Никаких угроз ей или ее близким не было», - сказал он, отметив, что, к сожалению, на данное время, несмотря на все усилия, которые прилагает милиция для розыска девушки, место ее нахождения не установлено.

В отношении версий похищения С.БАРЫЛО отметил, что их несколько. Отрабатываются все, начиная с личных контактов И.ЛАЗАРЕНКО, заканчивая работой ее родных и близких, добавил он.

Вместе с тем С.БАРЫЛО заметил, что, несмотря на нехватку информации, работникам милиции удалось установить людей, которых можно подозревать и у которых, возможно, был мотив для совершения этого преступления.

Как сообщалось, девушка была похищена утром 28 мая возле института: когда она шла с автостоянки, где припарковала свой автомобиль, неизвестный затолкал ее в белый микроавтобус, выехавший в неизвестном направлении.

Столичная милиция возбудила уголовное дело по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Отец похищенной девушки, Сергей ЛАЗАРЕНКО, в настоящее время работает в Министерстве угольной промышленности, до 2005 года был заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины.