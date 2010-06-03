В Одесском порту похитили двух журналистов?

В Одесском порту представители частной компании незаконно задержали съемочную группу информационного агентства «Мост Одесса».

Как сообщает ИА «Мост Одесса», сегодня, 3 июня 2010 года, представители частной компании «Н.» незаконно задержали съемочную группу информагентства «Мост-Одесса», которая выполняла свои профессиональные обязанности в Одесском порту. По информации редакции ИА «Мост-Одесса», «сегодня в Одесском порту должен был произойти рейдерский захват предприятия. Сотрудники компании "Н." с применением силы отобрали у журналистов съемочную технику и средства связи, после чего закрыли журналистов ИА "Мост-Одесса" Алексея СИНИЛО и Владимира КРЫЖАНОВСКОГО в неизвестном помещении».

По информации информагентства, в данный момент на месте событий находится опергруппа Приморского РОВД г. Одессы, которую не пропускают на территорию порта.

В связи с инцидентом Киевский Институт Горшенина и ИА «Мост-Одесса» обращаются к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, руководителю парламентского комитета ВР Украины по вопросам СМИ и свободы слова, к правоохранительным органам, зарубежным журналистам и представителям общественности.

Они заявляют, что «сотрудники компании «Н.» грубо нарушили Конституцию Украины и законы Украины, оказав препятствие профессиональной деятельности журналистов, совершили грабеж, похитив имущество, принадлежащее ИА "МОСТ-Одесса" (съемочную технику и средства связи), и незаконно лишили свободы журналистов.