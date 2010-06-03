Украина либерализует рынок угольной продукции
Так говорит Программа экономических реформ
Украина до конца 2012 года планирует отойти от схемы функционирования на оптовом рынке угольной продукции единого государственного продавца ГП «Уголь Украины» и либерализовать рынок.
Об этом сказано в Программе экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.
Согласно документу, текст которого обнародован на сайте главы государства, в ходе либерализации предполагается внедрить систему прямых договоров закупки угля, в том числе, и посредством аукционов, а также привести цены на уголь государственного угольного сектора к рыночному уровню.
Также предполагается либерализовать механизмы импорта угольной продукции в страну.
Ликвидацию ГП «Уголь Украины» планируется осуществить непосредственно после разработки механизма прямых дотаций убыточным государственным шахтам и ликвидации убыточных шахт.
Одной из первоочередных задач программы определена отмена требования закупать энергетический уголь государственными ТЭС исключительно у «Угля Украины».
Напомним, в 2008 году правительство Юлии ТИМОШЕНКО своим постановлением обязало государственные энергогенерирующие компании закупать уголь по упрощенной процедуре (с одним участником) у государственного оператора угольной продукции «Уголь Украины». Позднее действие данного постановления было пролонгировано на 2010 год.
Как сообщал УНИАН, 2 июня Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины одобрил Программу экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».