Украина либерализует рынок угольной продукции

Украина до конца 2012 года планирует отойти от схемы функционирования на оптовом рынке угольной продукции единого государственного продавца ГП «Уголь Украины» и либерализовать рынок.

Об этом сказано в Программе экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно документу, текст которого обнародован на сайте главы государства, в ходе либерализации предполагается внедрить систему прямых договоров закупки угля, в том числе, и посредством аукционов, а также привести цены на уголь государственного угольного сектора к рыночному уровню.

Также предполагается либерализовать механизмы импорта угольной продукции в страну.

Ликвидацию ГП «Уголь Украины» планируется осуществить непосредственно после разработки механизма прямых дотаций убыточным государственным шахтам и ликвидации убыточных шахт.

Одной из первоочередных задач программы определена отмена требования закупать энергетический уголь государственными ТЭС исключительно у «Угля Украины».

Напомним, в 2008 году правительство Юлии ТИМОШЕНКО своим постановлением обязало государственные энергогенерирующие компании закупать уголь по упрощенной процедуре (с одним участником) у государственного оператора угольной продукции «Уголь Украины». Позднее действие данного постановления было пролонгировано на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины одобрил Программу экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».