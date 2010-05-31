Министерство выступает за введение продуктовых карточек

Министерство аграрной политики Украины предлагает отказаться от государственного регулирования цен на продукты и выдавать малообеспеченным гражданам «социальные карточки» для приобретения сельскохозяйственной продукции.

Как передает УНИАН, об этом сообщил глава МинАП Николай ПРИСЯЖНЮК на брифинге в Симферополе после совещания по развитию аграрного комплекса крымского полуострова.

«Я считаю, нет ничего зазорного, если страна выпустит социальные карточки. Такие карточки есть во всех развитых странах», - сказал министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, Министерство агрополитики не должно заниматься обеспечением продуктами по минимальным ценам социально незащищенных украинцев.

«Наша задача - вырастить, обеспечить продовольственную безопасность и дороже продать. Если есть население, которое не соответствует среднему уровню социального обеспечения, (то его проблемы) должно решать Министерство социальной защиты и Министерство экономики», - сказал Н.ПРИСЯЮЖНЮК.

Министр заявил, что если государство требует сдерживания цен от сельхозпроизводителей, то оно должно предусмотреть компенсации.

«Или пусть нам дают компенсацию, или пусть лучше вводят социальные карточки. Другого пути для агрария нет», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК на совещании.