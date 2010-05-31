Учасники акции протеста в Харькове приковали себя к деревьям

Сегодня в Харькове в парке имени Горького восемь противников вырубки зеленых насаждений приковывали себя к деревьям.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Юрий КАЛЬЧЕНКО, председатель общественной организации «Мы – харьковчане», которая является одним из организаторов акции протеста против вырубки деревьев в парке имени Горького, где с разрешения власти продолжается пробивка просеки для строительства дороги.

«Шестеро людей приковывали себя цепями к одного дерева, еще двое – к другому», - сказал Ю.КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, в понедельник утром продолжится вырубка деревьев («с обеих сторон просеки»). Около 50 людей «в черных рубашках», а также лесорубы «начали давить» на активистов акции протеста, которые находятся в середине просеки, где еще остались деревья. Несколько альпинистов, которые поддерживают протестующих, находились наверху на деревьях.

Правозащитник также сообщил, что «произошли столкновения, и была избита женщина».

Ю.КАЛЬЧЕНКО отметил, что «милиция не вмешивалась» в конфликт, а «документов на вырубку, по нашему требованию, так и до сих пор не предъявили». Так же, отметил он, «никто из тех, кто разгоняет харьковчан в парке, не представляется», «работники милиции также игнорируют наши требования».

По данным правозащитника, сегодня утром в парке им. Горького находилось около 200 людей – противников вырубки, включая детей.

«Мы заявили, что физически нас могут «выдавить» из парка, но дух наш не сломают», - сказал Ю.КАЛЬЧЕНКО.

В эти минуты, сообщил он, по неизвестным причинам лесорубы прекратили активные действия.

В свою очередь, как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя общества "Продвижение", представитель движения "Зеленый фронт" Игорь РОЗСОХА, утром в парке появились люди с бензопилами и начали пилить деревья. После попытки экологов помешать уничтожению деревьев произошло столкновение защитников парка с неизвестными лицами в спортивных костюмах, на бейджах которых было написано "Муниципальная охрана". При этом, отметил И.РОЗСОХА, никаких других документов представители "муниципальной охраны" не предъявили. Так же, по словам представителя движения "Зеленый фронт", не представлялись и присутствующие представители милиции.

По его информации, во время столкновений пострадала пенсионерка, которую с тяжелыми травмами и подозрением на перелом позвоночника и повреждением почек забрала скорая помощь.

"Это был массированный акт насилие, людей толкали, били ногами, руками! Журналистов, которые пытались это снимать, били по ногам", - заявил И.РОЗСОХА.

Он также сказал, что милиция не вмешивалась в конфликт и не пыталась разнять его стороны.

Как сообщал УНИАН, в парке им. Горького по разрешению Харьковского горисполкома продолжается пробивка просеки для дороги, которая, по информации власти, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С начала вырубки на месте работ ее противники уже около недели пытаются остановить вырубку деревьев, заявляя, что она ведется незаконно. На просеке разбиты палатки, у которых круглосуточно дежурят активисты, на деревья поднимаются альпинисты, чтобы помешать вырубке.

Периодически на месте вырубки происходят столкновения. 27 мая, около 15.00 в зоне вырубки деревьев в парке им. Горького произошло столкновение между исполнителями работ и противниками вырубки, в результате чего пострадали два протестующих, которых на скорой помощи были доставлены в больницу.