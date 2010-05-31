В Ялтинском зоопарке родился амурский леопард

В Ялтинском зоопарке «Сказка» у амурских леопардов по имени Шейх и Шейла появилось потомство - малышке, которая пока без имени, около двух недель.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор зоопарка Олег ЗУБКОВ, «всего в природе 28-30 таких особей, поэтому сохранение амурских леопардов в зоопарках всего мира является очень важной задачей». Как добавил руководитель «Сказки», в зоопарках их, конечно, больше, но они плохо размножаются, и не всегда выкармливают малышей, поэтому, каждое появление такого малыша - это большое событие для спасения амурских или дальневосточных леопардов».

По словам О.ЗУБКОВА, «это удивительно грациозные красивые кошки, но они стали предметом браконьерства, промысла, и потому их количество от сотен тысяч вначале прошлого века сократилось до нескольких десятков».

О.ЗУБКОВ заметил, что «даже сейчас нет гарантии, что малышка вырастет и так далее. Они очень чувствительны к различным инфекционным заболеваниям. Ведь ни одна смесь не может заменить ферменты материнского молока, вылизывание, массажи». Как добавил директор, «сейчас ей почти две недели, но у нас были случаи, когда малышей поднимали до месяца, они уже были крепыши, а потом, увы, не выживали. Но были и случаи выхаживания таких малышей».

По словам О.ЗУБКОВА, в зоопарке надеются на лучшее: «Опыт по выкармливанию кошек у нас достаточно большой, но гарантий, конечно, никаких нет. Если бы это было просто, то, наверное, не 28-30 особей амурских леопардов было бы на сегодня в мире».