От стрельбы в киевском кафе пострадали 5 человек

В Киеве сегодня ночью вследствие стрельбы в одном из кафе в Дарницком районе пострадали 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сообщение о стрельбе поступило в милицию около 2-х часов ночи. На место происшествия немедленно прибыли работники органов внутренних дел.

Как выяснилось, за несколько минут до приезда милиции между посетителями в кафе возникла ссора, переросшая в драку. Один из участников инцидента из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых пуль «Форт-12РМ» произвел около 15 выстрелов. В результате пострадали 5 лиц, трое из которых доставлены в больницу, двум оказана помощь на месте.

По предварительным данным, мужчина, на имя которого было зарегистрировано оружие, работал внештатным корреспондентом одной из газет. У него изъято соответствующее журналистское удостоверение, а также разрешение на хранение устройства для отстрела резиновыми пулями.

Для проверки причастности владельца оружия к инциденту он доставлен в райотдел милиции.