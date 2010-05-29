360 кустов конопли вырастил на своем подворье житель Донбаса

Милиция изъяла у жителя города Константиновка Донецкой области 366 кустов конопли.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудниками Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Константиновского горотдела милиции недавно был задержан 22-летний местный житель, который выращивал коноплю на собственном подворье. По месту жительства злоумышленника изъято 366 кустов конопли общей массой 6,8 кг и еще 1,5 кг уже высушенного растения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: за изготовление наркотиков (ст.309) и незаконный посев конопли (ст.310).

В УВД отметили, что правоохранители Донецкой области на протяжении лета, с 1 июня до 1 сентября, будут проводить операцию «Мак». Запланированная отработка призвана искоренить нелегальные посевы мака и конопли на территории региона, пояснили в УВД.