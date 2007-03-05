Апелляционный суд поставил точку в деле выборов кировоградского мэра?

Апелляционный суд Кировоградской области подтвердил решение суда первой инстанции – отменить постановление территориальной избирательной комиссии о назначении повторных выборов городского председателя Кировограда на 15 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление от 2 марта является окончательным и обжалованию не подлежит.

Раньше районный суд Кировограда признал противоправными постановления ТИК об отмене регистрации Владимира ПУЗАКОВА городским председателем и назначении даты повторного голосования. Представители территориальной избирательной комиссии подали апелляционную жалобу и проиграли.

Коллегия судей пришла к выводу, что официальная публикация в средствах массовой информации о том, что В.ПУЗАКОВ является законно избранным мэром, ни одним из участников избирательного процесса не была обжалована в установленный срок, потому решения членов ТИК не были мотивированы.

Как сообщил в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН председатель территориальной избирательной комиссии Кировограда Леонид БАГНО, решение апелляционного суда не стало для него неожиданностью.

„Мое личное мнение – мэр в Кировограде есть”, - заявил он.

На вопрос, можно ли поставить точку в избирательном процессе, который длится в Кировограде больше трех месяцев, Л.БАГНО ответил, что „наверное, так оно и есть”.

Как сообщал УНИАН, по результатам голосования 26 ноября 2006 года городским председателем Кировограда стал коммунист В.ПУЗАКОВ, за которого проголосовали 8,3 тысячи избирателей.