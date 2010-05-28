Из-за выпускников милицию поставят на уши

В Киеве на протяжении сегодняшнего дня и до утра завтрашнего из-за выпускных вечеров, которые состоятся в 358 учебных заведениях города, усиливается охрана правопорядка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, в этом году выпускные вечере будут праздновать 16 тысяч 262 ученика из 696 старших классов.

С целью предупреждения правонарушений на этой неделе руководство районных управлений милиции провело встречи с директорами школ с целью определить общие организационные действия и места празднования.

В частности, на указанный период охрану общественного порядка будут обеспечивать 2300 работников милиции, в том числе почти 400 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины, 750 курсантов столичного Университета внутренних дел, участковые инспекторы, работники службы по делам несовершеннолетних, ППС, бойцы спецподразделения "Беркут".

Внимание стражей порядка также будет сосредоточено в местах, где выпускники по традиции будут встречать рассвет: Московский и Южный мосты, Гидропарк, парк Дружбы народов, Пешеходный мост, Андреевский спуск, Владимирская гора, парк Славы, Музей Великой Отечественной войны, Майдан Незалежности, Крещатик.

Усиливается охрана центральных станций метрополитена, а также станций метро "Гидропарк" и "Днепр".