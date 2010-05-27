Янукович хочет зимнюю Олимпиаду в Карпатах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение у Украины зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на заседании Совета регионов, которое сегодня состоялось во Львове.

«Это нормальная инициатива? У нас много времени есть. Я вам скажу, уже многое сделано, но еще больше нужно сделать. Если мы с вами с этой инициативой выходим – мы начинаем работать над официальным выдвижением нашей страны для проведения зимних Олимпийских игр в Карпатах», - объяснил свою позицию Президент Украины.