Следователь присвоил вещдок - и получил 8 лет

На Волыни к 8 годам заключения осужден следователь милиции, который присвоил и пытался продать часть вещественного доказательства – более 1,2 кг экстракционного опия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Волынской области.

В соответствии с сообщением, в конце 2004 года сотрудники милиции задержали группу лиц, которые в одном из сел Луцкого района оборудовали лабораторию по изготовлению концентрата маковой соломки. Во время задержания у них изъяли пятилитровую емкость опия экстракционного, масса которого в пересчете на сухое вещество составляет более 1,6 кг. После экспертизы и опечатывания емкость с наркотиком, как вещественное доказательство, передали следователю по особо важным делам, которому поручили провести расследование дела по факту создания лаборатории. Вместо этого милиционер отлил часть опия, чтобы затем продать. Чтобы скрыть свои преступные действия, долил в емкость растворитель.

Позднее следователь через знакомую, против которой расследовал уголовное дело, нашел покупателей наркотика. Приобрести опий за 6 тыс. долларов согласились двое ранее неоднократно осужденных жителей Крыма.

Когда материалы уголовного дела уже были переданы в суд, по требованию сотрудников СБУ суд назначил новую экспертизу вещественных доказательств. Эксперты установили, что в пластиковой емкости вместо 1,6 кг осталось только 400 граммов опия.

Против следователя было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 3 ст. 308 (завладение наркотическими средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На днях суд признал бывшего следователя виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.