Откуда берется нелегальная прослушка?

В Киеве работники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность частной коммерческой структуры, которая хранила и реализовывала специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве, в результате спецоперации из незаконного оборота изъято 40 изделий (миниатюрные видеокамеры и радиомикрофоны), закамуфлированные под разные бытовые предметы.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что организатор фирмы, 43-летний частный предприниматель из Винницкой области, через сеть Интернет продавал электронную технику, запрещенную к свободной продаже.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении за незаконное хранение и распространение специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других средств негласного получения информации.