Памятник 25 воинам УПА решил проплатить народный депутат

Народный депутат Украины Юрий ГНАТКЕВИЧ (фракция БЮТ) на собственные средства планирует установить памятник погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии в селе Безодня Ровенской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ровенской областной организации ВО «Батькивщина», Ю.ГНАТКЕВИЧ пообещал это после панихиды в селе Безодня, которая состоялась на могиле 25 погибших земляков - воинов УПА.

«Этих людей нам не вернуть, но помнить о них мы обязаны», - сказал Ю. ГНАТКЕВИЧ.

Кроме панихиды в с. Безодня народный депутат также встретился с ветеранами Второй мировой войны в других селах Радивиловского района Ровенской области - Крупец, Ридкив, Боратин, Диброва, почтив вместе с ними память погибших в войне - как красноармейцев, так и воинов УПА.