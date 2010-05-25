Главный пограничник объяснил, что он служит не банкам

Наличие у гражданина задолженности перед банком или коммунальщиками не является основанием не выпускать его за пределы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН.

Он объяснил, что основанием для запрещения выезда гражданина Украины за пределы государства должно быть поручение Пограничной службе от правоохранительных органов или органов прокуратуры, или же должно быть соответствующее решение суда.

Н.ЛИТВИН отметил, что на одном из совещаний по данному вопросу представители банковских структур предлагали предоставлять пограничникам списки должников, но Пограничная служба им в этом отказала. «Ведомство действует в рамках действующего законодательства… На основании списка банка мы действовать не будем. Мы в банке на службе не состоим, а находимся на службе государства. Мы не имеем права этого делать», - сказал Н.ЛИТВИН.