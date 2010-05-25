На украинском фондовом рынке снова обвал

На украинском фондовом рынке сегодня снова произошел обвал – индекс «Украинской биржи», по состоянию на 13:46, упал на 12,47% - до 1431,40 пунктов, сообщает сайт биржи.

Индекс ПФТС, по состоянию на 13:42, упал на 5,26% - до 618,99 пунктов.

Как отмечают эксперты, котировки украинских акций, как обычно, следуют за трендом мировых рынков. Мировые фондовые рынки во вторник упали до минимальных значений с сентября 2009 года.