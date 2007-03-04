Двое украинцев пострадали в результате терракта на территории Алжира

Двое граждан Украины стали жертвами террористического акта, произошедшего 3 марта возле городка Каадат Савуаш на территории Алжирской Народной Демократической Республики. Об этом сообщило Посольства Украины в Алжире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, оба украинца с разными степенями повреждения помещены в центральный военный госпиталь г.Алжир, где им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшие граждане Украины являются работниками российской строительной компании «Стройтрансгаз».

Посольство поддерживает постоянные контакты с правоохранительными органами и МИД Алжира, посольством РФ, руководителями представительства «Стройтрансгаза» в Алжире для выяснения обстоятельств терракта.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Алжирской Народной Демократической Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины.