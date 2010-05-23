Прикарпатский астроном выдвинул теорию «Формулы Творца»

В Ивано-Франковске презентовали книгу прикарпатского астронома с мировым именем Ивана КЛИМИШИНА «Ученые находят Бога», в которой с научной точки зрения обосновано существование высшего разума.

Как передает корреспондент УНИАН, это уже 5-ое переиздания книги И.КЛИМИШИНА, где он совместил искусство гармоничного сосуществования науки и религии.

Профессор Прикарпатского университета имени Василия Стефаника, доктор физико-математических наук И.КЛИМИШИН дополнил издание новейшими разработками, которые были представлены на его книжной иллюстративной выставке. По словам автора, новое издание он «обогатил важным и интересным разделом». Настоящий научный бум вызывает теория «Формулы Творца», в которой автор научно обосновывает существование высшего разума.

Ученый обратился в Министерство образования и науки Украины с просьбой ввести его исследование в школьную программу. По его мнению, при помощи этой формулы можно изменить мировоззрение человека. Ученый отрицает также и теорию Дарвина. Он убежден, что человек не может происходить от обезьяны. Теорию Дарвина ученый называет «недоработанной». По его словам, 48 хромосом обезьяны никак на могли мутировать в 46 человеческих.

Помогла в работе ученому прийти к заключению о Творце физическая формула неизвестного автора, которую он впервые увидел тридцать лет тому назад в книге чешского ученого. Четыре латинских буквы формулы доказывают, что к любому действию можно применить сотни миллиардов вариантов. И природа вряд ли смогла бы сама найти правильное решение, чтобы создать Вселенную и человека на земле. Следовательно, убежден ученый, без Творца (Бога) или Высшего разума не обошлось.

«Если с малых лет человек будет знать, что Творец существует – он будет добрее, милосерднее и внимательнее к другим, а в минуты отчаяния будет иметь веру и надежду», - убежден ученый.

Справка УНИАН. Астронома и религиеведа И.КЛИМИШИНА, который является членом Международного астрономического союза, дважды подряд Американский биографический институт признавал человеком года. Уже 17 лет имя ученого носит звезда - малая планета диаметром 11 километров, которая находится между Марсом и Юпитером. Первая книга И.КЛИМИШИНА вышла в 1965-ом. За 45 лет он создал 75 монографий, учебников и научно-популярных книг.

Выставка научных достижений И.КЛИМИШИНА является частью проекта «Ученые Прикарпатья».

И.КЛИМИШИНУ человечество признательно за самый совершенный Атлас звездного неба. А его учебник «История астрономии» переведена на несколько языков, по которым изучают астрономию школьники.