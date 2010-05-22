В Каневе вручили премию имени Олексы Гирныка

Сегодня в Каневе на Чернечей горе состоялось вручение премии имени Героя Украины Олексы Гирныка, который в 1978 г. совершил в Каневе акт самосожжения во имя Независимости Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации партии "Наша Украина", премию вручал сын Олексы Гирныка народный депутат 4-го и 5-го созывов Евгений ГИРНЫК.

Участие в мероприятии приняли народные депутаты, общественные деятели, активисты партии “Наша Украина”.

Нынешним лауреатом премии стал Александр ГНУЧИЙ, который в 1978 году исполнял обязанности начальника Каневского райотдела милиции. Тогда он спрятал часть листовок, которые разбрасывал Олекса Гирнык на Чернечей горе, и сохранил их.

Справка УНИАН. Премия в 2003 году основана Киевским благотворительным фондом им. Олексы Гирныка «Украинским детям - украинское слово» и Лигой украинских меценатов.

18 января 2007 года указом тогдашнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО О.Гирныку было присвоено звание Героя Украины.